Fenerbahçe Doğuş, Eskişehir'i devirdi – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    , Eskişehir'i devirdi

    <a href="/index/fenerbahce-dogus?id=be72b8f0-f1f3-4f85-b68b-9d933864bac2" class="" rel="tag">Fenerbahçe Doğuş</a>, Eskişehir'i devirdi

    , Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 22. hafta maçında sahasında 'i 79-69 yendi.

    Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ligde üst üste 50. maçını da galip bitirdi. , seyircisi önünde ligde son yenilgisini 26 Ekim 2015'te Torku Konyaspor karşısında almıştı.

    Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 19. galibiyetini elde etti. Eskişehir temsilcisi ise 12. kez sahadan mağlup ayrıldı.

    Karşılaşmaya pota altından Vesely ve Ahmet Düverioğlu'nun basketleriyle başlayan , 5. dakikayı 14-8 üstün geçti. Kravtsov'un sayılarıyla , farkı azaltsa da sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 23-19 üstün tamamladı.

    İkinci çeyrekte Ayres'in sportmenlik dışı faulü sonrası farkı açan Fenerbahçe Doğuş, Ali Muhammed'in dış atıştan kaydettiği sayıyla 14. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 35-25. Rakip yarı alanda pres yaparak rakibini top kayıplarına zorlayan ve kaptığı toplarla basketler bulan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 50-34 üstün gitti.

    İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Melli ve Wanamaker ile boyalı alandan isabetler bulan ev sahibi ekip, 25. dakikayı 58-40 üstün geçti. Dış atışlardan arka arkaya isabetler bulan konuk takım farkı 10 sayıya kadar indirse de Fenerbahçe Doğuş, son çeyreğe 62-52 önde girdi.

    Son periyotta Melih Mahmutoğlu ve Nunnally ile üç sayı çizgisinin gerisinden sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, 34. dakikada farkı yeniden 18 sayıya (73-55) kadar çıkardı. Skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Doğuş, sahadan 79-69 galip ayrıldı.

    'te 27 sayıyla oynayan Viacheslav Kravtsov, maçın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe Doğuş da Melih Mahmutoğlu ise karşılaşmayı 16 sayıyla tamamladı. Sarı-lacivertli ekipte tüm oyuncular skora katkı yaptı.

    Öte yandan karşılaşmayı Fenerbahçe Futbol Takımı oyuncularından Jose Fernandao da takip etti.

    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 17:41
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