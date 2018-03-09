Valbuena'ya ABD'den teklif
Transferin 1 Mayıs’a kadar süreceği MLS’de mücadele eden Toronto, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe’den rakam istedi Kanada ekibi yüksek bir teklif yaparsa yönetim Valbuena’nın gidişine onay verebilir
F.Bahçe'nin 1.5 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Fransız futbolcu için henüz bir fiyat vermediği belirtilirken, kadro derinliğinin azalmaması amacıyla satışına ilk etapta sıcak bakılmadığı kaydedildi. Ancak MLS'de transferin bitmesine daha 53 gün var ve bu süre zarfında yüksek bir rakam teklif edilmesi halinde yönetimin Valbuena'nın gidişina izin verebileceği de gelen haberler arasında.
WİEL'İ TRANSFER ETTİLER
Valbuena için ara dönemde de Çin'den teklif gelmiş ancak teknik direktör Aykut Kocaman oyuncunun gönderilmesini istememişti. Kadrosunda Giovinco dışında yıldız oyuncusu bulunmayan Toronto, son olarak eski F.Bahçeli Van der Wiel'i renklerine bağlamıştı. Öte yandan sezonun ilk haftasının oynandığı MLS'de Toronto ilk maçta Columbus Crew'e 2-0 yenildi.
FRANSIZ BASINI DA YAZDI
Valbuena'ya ara dönemde Çin'den gelen teklif Fransa'da da yer buldu. Ülke basınında çıkan haberlerde Fenerbahçe'de kadroya girmekte zorluk yaşayan futbolcuya cazip öneriler yapıldığı hatta sarı-lacivertli takımda kazandığından fazlasının teklif edildiği ancak Valbuena'nın gitmek istemediği öne sürüldü.
"BÖYLE GİDERSE DURMAZ"
Mini yorum/ Ertem ŞENER: Valbuena, Fenerbahçe için Giuliano ile birlikte olmazsa olmaz iki oyuncudan biri. Aykut Kocaman nedense ikisine de ön yargılı. İki testiden biri kırılacak. Gün gelecek ikisinden birinin sonu Alex gibi olacak. Çünkü ikisi de çok iyi, ikisi de çok başarılı. Valbuena son maçta Aykut hocayı haklı çıkardı, kötü oynadı. Bana öyle geliyor ki"Kocaman bir yorgunluk yaşıyor" psikolojik olarak. Böyle giderse ne Aykut hoca 'dur' der, ne de Valbuena gelen teklifleri geri çevirir.
İLK 11 YARAMIYOR
Öte yandan Fenerbahçe Valbuena ile ilginç bir istatistik yaşadı. Kanarya, Fransız yıldızın ilk 11'de başladığı 15 lig maçının 10'unda puan kaybetti; 5 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Oyuna sonradan girdiği 7 mücadelede ise 4 kez kazandı. 1 defa da yenildi.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:15
-
Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
-
Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
-
Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
Valbuena'ya ABD'den teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.