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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    İnanırsak başarırız

    İnanırsak başarırız

    Devre arasında iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten 29 yaşındaki stoper, “O dönemden beri takım ruhumuz arttı. Bunu devam ettirirsek ve inancımızı korursak kupayı kaldırırız” dedi

    'nin Rus stoperi Roman Neustadter, ülkesinin basınına Fenerbahçe ve şampiyonluk şansları ile ilgili açıklamalar yaptı. 29 yaşındaki savunmacı, ara dönemde oldukça verimli bir kamp dönemi geçirdiklerinin altını çizerek "Yoğun ve sert idmanlar yaptık. Takım ruhumuz da oldukça yükseldi. Artık herkes birbirini daha iyi tanıyor ve hocamızın da bizden isteklerini tam olarak anlayabiliyoruz" ifadelerini kullandı. 'ın kendisine güvendiğini ve bunu boşa çıkarmamak için çok çalıştığını kaydeden Neustadter, "Zaman zaman bireysel hatalar yapıyoruz ancak hocamız bizi çok yapıcı şekilde uyarıyor" diye konuştu. Sarı-lacivertli oyuncu, şampiyonluk şanslarının sorulması ile ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi: "Sezon oldukça zor geçiyor. Zirveye oynayan hiçbir takımın fark açıp gideceğini düşünmüyorum. Aramızdaki birlikteliği devam ettirip inancımızı kaybetmezsek kupayı kaldırırız."
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:58
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