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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Büyük kriz!

    Büyük kriz!

    ’nun yerine ’da ilk 11’de sahaya çıkmayı bekleyen Fransız yıldızın, yine yedek oturacağını öğrenince isyan ettiği, bu yüzden idmanda yer almadığı iddia edildi. bir yetkili, “ yaptı, bu yüzden uf oldu!” açıklamasını yaptı

    F.Bahçe'de zorlu maçı öncesi büyük bir kriz patlak verdi. , sarı-lacivertli takımın dün öğleden sonra yaptığı antrenmana katılmadı. Bunun nedenini sorduğumuz bir yetkili, " yaptı, bu yüzden uf oldu!" açıklaması yapmakla yetindi, daha fazla bilgi vermedi. Krizin nedeninin ise 'ın, sakat olan 'nun yerine derbisinde 'u oynatma kararı olduğu ileri sürüldü. Bunu öğrenince çılgına dönen Valbuena'nın hocasına isyan ettiği, sonrasında yaşanan tatsız gelişmelerin ise olayı kriz boyutuna taşıyıp bu noktaya getirdiği iddia edildi.

    GÖREV ALPER POTUK'UN
    Valbuena'nın Trabzon'da ilk 11 dışı kalmasıyla gözler Alper Potuk'a çevrildi. Giuliano'nun yerine Alper'in oynaması neredeyse kesinleşti. Aykut Kocaman, dünkü idmanda as kadroda yer alan oyuncuyla özel bir görüşme yapıp beklentilerini sıraladı, "Senden bu maça iyi konsantre olmanı istiyorum" diye konuştu.

    EMRE BOL - ÖZEL HABER


    Hoca geri adım atmaz - (    Mini yorum Emre Bol)
    Fizik gücü yüksek Trabzonspor savunması karşısında Aykut Kocaman'ın Alper Potuk tercihi doğru bir karar gibi görünüyor. Lakin bu kadar eksik oyuncunun olduğu bir ortamda kadroya girememek, egosu yüksek Valbuena'nın arıza yapmasına neden olmuş. Bu tip sıkıntıları daha önce de defalarca yaşamış olan Aykut hoca öyle görünüyor ki geri adım atmayacak. Valbuena ya hocasının dediklerini harfiyen yerine getirecek ya da kulübede oturmaya devam edecek.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:10
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