Büyük kriz!
Giuliano’nun yerine Trabzon’da ilk 11’de sahaya çıkmayı bekleyen Fransız yıldızın, yine yedek oturacağını öğrenince isyan ettiği, bu yüzden idmanda yer almadığı iddia edildi. Fenerbahçeli bir yetkili, “Arıza yaptı, bu yüzden uf oldu!” açıklamasını yaptı
GÖREV ALPER POTUK'UN
Valbuena'nın Trabzon'da ilk 11 dışı kalmasıyla gözler Alper Potuk'a çevrildi. Giuliano'nun yerine Alper'in oynaması neredeyse kesinleşti. Aykut Kocaman, dünkü idmanda as kadroda yer alan oyuncuyla özel bir görüşme yapıp beklentilerini sıraladı, "Senden bu maça iyi konsantre olmanı istiyorum" diye konuştu.
EMRE BOL - ÖZEL HABER
Hoca geri adım atmaz - (Mini yorum Emre Bol)
Fizik gücü yüksek Trabzonspor savunması karşısında Aykut Kocaman'ın Alper Potuk tercihi doğru bir karar gibi görünüyor. Lakin bu kadar eksik oyuncunun olduğu bir ortamda kadroya girememek, egosu yüksek Valbuena'nın arıza yapmasına neden olmuş. Bu tip sıkıntıları daha önce de defalarca yaşamış olan Aykut hoca öyle görünüyor ki geri adım atmayacak. Valbuena ya hocasının dediklerini harfiyen yerine getirecek ya da kulübede oturmaya devam edecek.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:10
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Mark Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Sol bek için son hafta
Toplam 2
Yorum
ASLAN YAŞI YÜKSEK ADAM İSTEMİYORUZ 21 YAŞINDA Bİ SOL BEK VAR ONU ALIN YOKSA HAKAN OYNASIN 33 YAŞINDA ADAM ALMAYIN
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dev güvenlik
Toplam 2
Yorum
Kontra Ali Palabıyık'ın başına da 8-10 tane polis dikmek gerekecek şimdi...
Büyük kriz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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