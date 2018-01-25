Onda bunda şundadır

Ara transfer döneminde son günler yaklaşırken, Fenerbahçe'de hareketlilik iyice arttı. Sarı-lacivertli kulüpte yapılacak takviye ise Janssen'e bağlı... Buna göre bir süredir sakatlığı bulunan Hollandalı'dan verim alamayan teknik direktör Aykut Kocaman, sağlık ekibiyle görüşüp 23 yaşındaki forvetin durumunu sordu. Fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden Janssen'in kritik durumunu öğrenen tecrübeli hocanın sonrasında yönetime rapor sunup gerekirse golcü oyuncunun yerine bir taviye yapılmasını istediği kaydedildi. Yönetime bir de liste veren Kocaman'ın şu isimleri önerdiği bildirildi: Doumbia, Di Santo ve Kownacki.



DOUMBİA KİRALANABİLİR

Beşiktaş'ın da ilgilendiği Sporting'li Seydou Doumbia için 'kiralanabilir' notu yazdığı bildirilen Kocaman'ın Schalke'li Franco Di Santo konusunda ise 'uygun şartlarda transferi mümkün olabilir' tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi. Sampdoria'nın 20 yaşındaki forveti Dawid Kownacki'nin ise listedeki son alternatif olduğu belirtildi.



GENÇ YETENEK KOWNACKİ

Yönetimin de kalan kısa sürede işi bitirmek için piya araştırmalarına başladığı gelen haberler arasında. Kocaman'ın listesindeki en pahalı isim 5 milyon euro'luk değeriyle Fildişili Doumbia olurken, Arjantinli Di Santo için de 2.5 milyon euro gibi bir rakam ön görülüyor. Polonyalı genç yetenek Kownacki'nin piyasa değeri de 4 milyon euro civarında.



KOWNACKİ 'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI



Maç:13 Gol: 6 Asist:1



DOUMBİA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI



Maç:17 Gol: 7 Asist:1



Dİ SANTO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Maç:19 Gol: 3



Katkı sağlar

DOUMBİA 2014-2015 sezonunda büyük umutlarla geldiği Roma'da beklentileri tam anlamıyla karşılayamamıştı. Sonrasında kariyeri düşüşe geçti ancak Basel'de tekrar kendisini buldu. O performansla Portekiz ekibi S. Lizbon'un yolunu tuttu. Burada da müthiş bir sezon geçiren Bas Dost'un gölgesinde kaldı. Santrafor özelliğinin yanı sıra forvet arkası ve kanatlarda da görev alabiliyor. Bu yönleriyle Aykut Kocaman'ın istediği çok yönlü oyuncu tanımına uyuyor. Son vuruşları etkili bir isim. F.Bahçe yeni bir kariyer başlangıcı yapması için doğru adres olabilir.

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