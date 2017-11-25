Ya gideyim ya uzatın
West Bromwich, Josef’i transfer etme ısrarlarını sürdürüyor. Sambacı ise kararı yönetime bıraktı. Ama bir şartla; Göndermezseniz kontratımı uzatın
TEKLİF 15 MİLYON EURO
Premier Lig'de düşme hattının bir basamak üstünde bulunan West Bromwich, Josef'i transfer etmek için bu kez daha ısrarcı. Ada ekibi 15 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:27
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Fener'e Isla müjdesi
Toplam 4
Yorum
BY MULLO BİZİ ŞENERİN ELİNDEN KURTARAN ADAM GİBİ ADAM BİRDE ADAM GİBİ ORTA YAPAN SOLBEK OLSA ÇOK DEHŞET OLACAK
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Mancini, Tosun'u istemedi!
Toplam 10
Yorum
o öle değil Cenk beşiktaşa gelmek için çok fedakarlık yaptı maaşından bonservisini ödedide geldi. gs bekle gelir marka östersınd fc dir !!! :)))))))))))
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Ocakta yolcu
Toplam 6
Yorum
zoppa denayer ve tolgaya verilen şans koray ve sinana verildimi bence koray denayerden sinan tolgadan çok daha kaliteli topçular!
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