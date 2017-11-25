Ya gideyim ya uzatın

West Bromwich, Josef’i transfer etme ısrarlarını sürdürüyor. Sambacı ise kararı yönetime bıraktı. Ama bir şartla; Göndermezseniz kontratımı uzatın

Premier Lig'de zor günler geçiren West Bromwich Albion, Josef de Souza ısrarından vazgeçmiyor. Ada ekibi, sezon başında gerçekleştiremediği transfer için devre arasında F.Bahçe'nin kapısını yeniden çalacak. Daily Mail gazetesi bu yönde bir habere imza atarken, Brezilya'dan Lance ise sambacının İngiltere'de futbol oynama hayalini mutlaka gerçekleştirmek istediğini yazdı. Gazete, Josef'in yakınlarına dayandırarak bir de iddia ortaya attı. Buna göre 29 yaşındaki futbolcu Fenerbahçeli yöneticilere, "Eğer West Bromwich'in teklifini kabul etmezseniz sözleşmemi uzatın" diyecek. Josef'in kontratı 2019'da bitiyor.





TEKLİF 15 MİLYON EURO

Premier Lig'de düşme hattının bir basamak üstünde bulunan West Bromwich, Josef'i transfer etmek için bu kez daha ısrarcı. Ada ekibi 15 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı.