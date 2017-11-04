Sezon başından beri sağ kanatta istenilen verimin alınamadığını düşünen Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yönetimden bu bölgeye takviye yapılmasını istedi.



Fenerbahçe yönetiminin harekete geçtiği bu bölge için ise 3 adayın olduğu bildirildi. İlk aday Swansea'de forma giyen Luciano Narsingh.



NARSINGH İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ



27 yaşındaki Hollandalı futbolcunun kiralama yöntemini ile transfer edilmesi için harekete geçildi. Bu bölge için Benfica'da forma giyen Sırp oyuncu Andrijca Zivkovic'in de adaylardan birisi olduğu bildirildi.



MARKOVIC TAMAMEN İYİLEŞTİ



Diğer aday ise tanıdık bir isim. Liverpool kadrosunda yer alan ama forma şansı bulamayan Markovic de adaylar arasında. Sakatlığını tamamen geçmiş olması onun bir seçenek olarak durmasını sağlıyor.



TRANSFER İÇİN YER AÇILACAK



Fenerbahçe'de ocak ayında RVP'nin lisansı iptal edilip Eljif Elmas'a yer açılacak. Yeni kanat oyuncusuna yer açmak için ise Aatıf'ın bir başka takıma satılması ya ada kiralanması söz konusu olacak..