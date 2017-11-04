Aykut Kocaman'dan sağ kanat talebi! 3 aday...
Aykut Kocaman, Dirar'ın performansını beğenmeyince yönetim harekete geçti. Aatif gönderilecek ve yeni bir kanat alınacak. Listede 3 aday var; Narsingh, Zivkovic ve eski dost Markovic.
Sezon başından beri sağ kanatta istenilen verimin alınamadığını düşünen Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yönetimden bu bölgeye takviye yapılmasını istedi.
Fenerbahçe yönetiminin harekete geçtiği bu bölge için ise 3 adayın olduğu bildirildi. İlk aday Swansea'de forma giyen Luciano Narsingh.
NARSINGH İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
27 yaşındaki Hollandalı futbolcunun kiralama yöntemini ile transfer edilmesi için harekete geçildi. Bu bölge için Benfica'da forma giyen Sırp oyuncu Andrijca Zivkovic'in de adaylardan birisi olduğu bildirildi.
MARKOVIC TAMAMEN İYİLEŞTİ
Diğer aday ise tanıdık bir isim. Liverpool kadrosunda yer alan ama forma şansı bulamayan Markovic de adaylar arasında. Sakatlığını tamamen geçmiş olması onun bir seçenek olarak durmasını sağlıyor.
TRANSFER İÇİN YER AÇILACAK
Fenerbahçe'de ocak ayında RVP'nin lisansı iptal edilip Eljif Elmas'a yer açılacak. Yeni kanat oyuncusuna yer açmak için ise Aatıf'ın bir başka takıma satılması ya ada kiralanması söz konusu olacak..
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:43
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Tudor tarih yazıyor! Sadece Hagi'yi geçemedi...
Toplam 2
Yorum
SSS BIRAKIN BU İŞLERİ HAFTAYA YERİN DİBİNE SOKARSINIZ...
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Tudor tarih yazıyor! Sadece Hagi'yi geçemedi...
Toplam 2
Yorum
Hakan Ne tarihi ama.tarihte 11 futbolcuda yabanci ona denk geldi.hic derbi alamadi.oyun okuma sifir.yarin fatih terimle kiyaslarsiniz
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''Kötü izleri sildik''
Toplam 2
Yorum
hy onur ne zaman röpörtaj verse trabzonspor yeniliyor
Aykut Kocaman'dan sağ kanat talebi! 3 aday... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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