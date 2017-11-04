 Aykut Kocaman'dan sağ kanat talebi! 3 aday... – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'dan sağ kanat talebi! 3 aday...

    <a href="/index/aykut-kocaman?id=1136869f-b6b3-4cc4-8b71-da62438a9176" class="" rel="tag">Aykut Kocaman</a>'dan sağ kanat talebi! 3 aday...

    , Dirar'ın performansını beğenmeyince yönetim harekete geçti. Aatif gönderilecek ve yeni bir kanat alınacak. Listede 3 aday var; Narsingh, Zivkovic ve eski dost Markovic.

    Sezon başından beri sağ kanatta istenilen verimin alınamadığını düşünen Teknik Direktörü , yönetimden bu bölgeye takviye yapılmasını istedi.

    yönetiminin harekete geçtiği bu bölge için ise 3 adayın olduğu bildirildi. İlk aday Swansea'de forma giyen Luciano Narsingh.

    NARSINGH İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

    27 yaşındaki Hollandalı futbolcunun kiralama yöntemini ile transfer edilmesi için harekete geçildi. Bu bölge için Benfica'da forma giyen Sırp oyuncu Andrijca Zivkovic'in de adaylardan birisi olduğu bildirildi.

    MARKOVIC TAMAMEN İYİLEŞTİ

    Diğer aday ise tanıdık bir isim. Liverpool kadrosunda yer alan ama forma şansı bulamayan Markovic de adaylar arasında. Sakatlığını tamamen geçmiş olması onun bir seçenek olarak durmasını sağlıyor.

    TRANSFER İÇİN YER AÇILACAK

    Fenerbahçe'de ocak ayında RVP'nin lisansı iptal edilip Eljif Elmas'a yer açılacak. Yeni kanat oyuncusuna yer açmak için ise Aatıf'ın bir başka takıma satılması ya ada kiralanması söz konusu olacak..

    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'dan sağ kanat talebi! 3 aday... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.