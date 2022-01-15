Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel: Pesic şu anda Türkiye'nin en iyisi

Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etmeyi başaran Karagümrük'te Teknik Direktör Volkan Demirel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Demirel, "Durum ve konum itibariyle zor durumda olan bir rakip vardı. Maçtan önce çok saygı duyduğumuzu söylemiştim. Oyuna iyi başlamıştık. Belki golleri atabilseydik daha rahat olabilirdik. İkinci yarıda Rizespor 50 ile 70. dakikalar arasında oyunu ele aldı ama sonrasında değişikliklerle baskıyı kırdığımızı düşünüyorum. 2-0'lık güzel bir galibiyet. Takımdan geldiğimden bu yana memnunum. Çok iyi geri dönüşler alıyorum. Fiziksel anlamda antrenmanları biraz daha yoğunlaştırmaya çalışıyoruz ama maç aralıkları fazla olmadığı için biraz daha neşeli şekilde antrenmanları tamamlamaya çalışıyoruz. Koşu mesafelerine baktığımızda takımın fiziksel olarak iyi olduğunu görüyoruz. Milli arada daha da iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.



"PESIC ŞU ANDA TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ"

Biglia ve Zukanovic'in cezalı duruma düşmesiyle ilgili olarak "Futbolda cezalılar, sakatlıklar ve hastalıklar olabiliyor. Maça 2 günümüz var en iyi şekilde hazırlanacağız. Önemli oyuncularımız eksik ama eldeki arkadaşlarımızla elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullanan Demirel, bugün gol atan Pesic ve Salih Dursun hakkında da, "Pesic şu anda Türkiye'nin en iyi santrforu. İzlediğim ve gördüğüm kadarıyla bunu bana kanıtladı ve kendisini tanıdıktan sonra daha çok emin oldum. Takımın önemli isimlerinden. Kendisiyle ilgili hedefim olduğunu söyledim ve bu hedefe doğru ilerliyoruz. Salih de çok iyi karakterli ve takımı için en iyisini yapmaya çalışan bir arkadaşımız, Maçtan önce kendisine gol atacağını söylemiştim, golü de attı ve beni de haklı çıkardı. Sadece Salih ve Pesic'ten değil bütün takımdan memnunum" diyerek sözlerini tamamladı.