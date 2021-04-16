Son dakika spor haberi: Fatih Karagümrük'te Koray Altınay'ın corona virüsü testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te corona virüsü vaka sayısı artıyor. Kulüp son olarak 29 yaşındaki defans oyuncusu Koray Altınay'ın da test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Karagümrük'te daha önce Fabio Borini, Lucas Biglia, Alparslan Erdem, Lucas Castro, Gaston Campi, Andrea Bertolacci, Ervin Zukanovic ve Efe Tatlı'nın Covid-19'a yakalandığı açıklanmıştı.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 35. haftasını bay geçecek. Takım, bir sonraki hafta ise Göztepe ile karşı karşıya gelecek.