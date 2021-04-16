Haberler Fatih Karagümrük Son dakika spor haberi: Fatih Karagümrük'te Koray Altınay'ın corona virüsü testi pozitif çıktı

Son dakika spor haberi: 'te 'ın corona virüsü testi pozitif çıktı

Son dakika spor haberleri... takımlarından 'te bir corona virüsü vakası daha... Kulüp, 'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 14:40
Son dakika spor haberi: Fatih Karagümrük'te Koray Altınay'ın corona virüsü testi pozitif çıktı

ekiplerinden 'te corona virüsü vaka sayısı artıyor. Kulüp son olarak 29 yaşındaki defans oyuncusu 'ın da test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Karagümrük'te daha önce , , , , , , ve 'nın Covid-19'a yakalandığı açıklanmıştı.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 35. haftasını bay geçecek. Takım, bir sonraki hafta ise ile karşı karşıya gelecek.

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