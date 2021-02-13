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Karagümrük ilk golünü yedi!

'in 25. haftasında sahasında 'yi konuk eden , Thiam'ın golüne engel olamadı ve ligin ikinci yarısında ilk golünü yemiş oldu.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 19:52
Karagümrük ilk golünü yedi!
'in 25. haftasında 'yi konuk eden Karagümrük, karşılaşmanın 19. dakikasında yediği golle, ligin ikinci yarısındaki ilk golünü yedi.

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'yi 'nda konuk eden Karagümrük, mücadelenin 19. dakikasında 1-0 geriye düştü. Bu gol aynı zamanda Karagümrük'ün ligin ikinci yarısında kalesinde gördüğü ilk gol oldu.

İkinci yarıya deplasmanında başlayan ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılan kırmızı-siyahlılar, bir sonraki haftada iç sahada 'yı 2-0 mağlup etmişti. Geçtiğimiz hafta deplasmanından 1-0'lık sonuçla 3 puanla ayrılan Karagümrük, bu 3 maçta 7 puan toplarken kalesinde gol görmemişti.

Karagümrük, Fenerbahçe karşısında 19. dakikada yediği golle, ligin ikinci yarısında kalesinde ilk golü görmüş oldu.
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