Fatih Karagümrük'ten bir transfer daha! Eric Lichaj...
Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren ekiplerden Fatih Karagümrük, yaptığı transferlerle ses getirmeye devam ediyor. Süper Lig'in yeni ekiplerinden olan Karagümrük, bu kez ABD'li oyuncu Eric Lichaj'ı kadrosuna kattı. İşte detaylar...
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, ABD'li futbolcu Eric Lichaj'ı transfer etti.
Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, savunmada görev yapan 31 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Futbol kariyerine ABD'de başlayan Lichaj'ın, İngiltere'de Aston Villa, Leeds United, Hull City ve Nottingham Forest'ta forma giydiği aktarıldı.
- 07.09.2020
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