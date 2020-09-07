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07 Eylül 2020, Pazartesi
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'ten bir daha! ...

Fatih Karagümrük'ten bir transfer daha! Eric Lichaj...

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren ekiplerden , yaptığı transferlerle ses getirmeye devam ediyor. 'in yeni ekiplerinden olan Karagümrük, bu kez 'li oyuncu 'ı kadrosuna kattı. İşte detaylar...

ekiplerinden , 'li futbolcu etti.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, savunmada görev yapan 31 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

kariyerine ABD'de başlayan Lichaj'ın, 'de , Leeds United, ve Nottingham Forest'ta forma giydiği aktarıldı.

  1. 07.09.2020
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