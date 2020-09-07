Beşiktaş'tan ayrılan Enzo Roco Fatih Karagümrük'te!
Beşiktaş ile sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen 28 yaşındaki Şilili stoper Enzo Roco, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'e transfer oldu. | Son dakika transfer haberleri
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan ayrılan Şilili defans oyuncusu Enzo Roco ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde Karagümrük 2. Başkanı Serkan Hurma, Roco ile beraber kameralara poz verdi.
Kırmızı-siyahlı ekibin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Enzo Roco Karagümrük'te! Süper Lig'e yükselen takımımızda transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor! Kariyerine ülkesi Şili'de başlayan, İspanya ve Meksika'nın en üst seviyelerinde forma giyen, daha sonra Beşiktaş'a transfer olan Enzo Roco, Süper Lig'de Karagümrük forması giyecek. 2. Başkanımız Serkan Hurma'nın imza attırdığı Enzo Roco, Şili Milli Takım formasını 24 kez sırtına geçirdi. Kariyerinde Avrupa Ligi tecrübesi de olan 28 yaşındaki defans oyuncusu Enzo Roco'ya Karagümrük formasıyla başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 17 karşılaşmaya çıkan Enzo Roco, 1 kez fileleri havalandırmayı başardı.
- 07.09.2020
- Güncelleme: 07.09.2020 13:56
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan ayrılan Enzo Roco Fatih Karagümrük'te! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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