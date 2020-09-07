Beşiktaş'tan ayrılan Enzo Roco Fatih Karagümrük'te! | Son dakika transfer haberleri - Son dakika Fatih Karagümrük haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
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Haberler Fatih Karagümrük Beşiktaş ile sözleşmeyi feshetmişti... İşte yeni takımı

'tan ayrılan 'te!

Beşiktaş'tan ayrılan Enzo Roco Fatih Karagümrük'te!

ile sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen 28 yaşındaki Şilili stoper , 'in yeni ekiplerinden 'e oldu. | Son dakika transfer haberleri

'in yeni ekibi , 'tan ayrılan Şilili defans oyuncusu ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde Karagümrük 2. Başkanı Serkan Hurma, Roco ile beraber kameralara poz verdi.

Kırmızı-siyahlı ekibin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Enzo Roco Karagümrük'te! Süper Lig'e yükselen takımımızda harekatı tüm hızıyla sürüyor! Kariyerine ülkesi Şili'de başlayan, İspanya ve Meksika'nın en üst seviyelerinde forma giyen, daha sonra Beşiktaş'a transfer olan Enzo Roco, Süper Lig'de Karagümrük forması giyecek. 2. Başkanımız Serkan Hurma'nın imza attırdığı Enzo Roco, Şili Milli Takım formasını 24 kez sırtına geçirdi. Kariyerinde Avrupa Ligi tecrübesi de olan 28 yaşındaki defans oyuncusu Enzo Roco'ya Karagümrük formasıyla başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 17 karşılaşmaya çıkan Enzo Roco, 1 kez fileleri havalandırmayı başardı.

  1. 07.09.2020
  2. Güncelleme: 07.09.2020 13:56
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