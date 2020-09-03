Mevlüt Erdinç Fatih Karagümrük'te! - Son dakika Fatih Karagümrük haberleri - Fotomaç
03 Eylül 2020, Perşembe
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Haberler Fatih Karagümrük Mevlüt Erdinç'in yeni takımı belli oldu!

'te!

Mevlüt Erdinç Fatih Karagümrük'te!

'in çiçeği burnunda ekiplerinden , son olarak forması giyen milli futbolcu ’i ettiğini duyurdu.

Bu yıl 'e yükselen , yeni sezon hazırlıklarını transferlerle devam ettiriyor. Kırmızı-siyahlılar, son olarak 'de görev yapmış olan 33 yaşındaki futbolcu 'i renklerine bağladığını açıkladı. Fatih Karagümrük sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan paylaşımda deneyimli futbolcunun Karagümrük formasıyla poz verdiği fotoğraf yer alırken, "Takımımız transferlere devam ediyor. Ay-yıldızlı milli formayı 35 kez giyen Mevlüt Erdinç Karagümrük'te" açıklaması yapıldı.

  1. 03.09.2020
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