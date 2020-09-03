Süper Lig'in çiçeği burnunda ekiplerinden Fatih Karagümrük, son olarak Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Mevlüt Erdinç’i transfer ettiğini duyurdu.
Bu yıl Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını transferlerle devam ettiriyor. Kırmızı-siyahlılar, son olarak Fenerbahçe'de görev yapmış olan 33 yaşındaki futbolcu Mevlüt Erdinç'i renklerine bağladığını açıkladı. Fatih Karagümrük sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan paylaşımda deneyimli futbolcunun Karagümrük formasıyla poz verdiği fotoğraf yer alırken, "Takımımız transferlere devam ediyor. Ay-yıldızlı milli formayı 35 kez giyen Mevlüt Erdinç Karagümrük'te" açıklaması yapıldı.
- 03.09.2020
- Vedat Muriqi giderse yerine kim gelecek? Canlı yayında açıkladı!
- Emre Bol: Mevlüt Erdinç Hatayspor veya Karagümrük'e transfer olacak
- Martin Linnes'ten Norveç Milli Takımı antrenmanında Türkçe motivasyon konuşması!
- Yusuf Yazıcı'dan idmanda müthiş gol | İZLEYİN
- Şenol Güneş: Son kararımı yarın vereceğim
- İşte sosyal medyada Arda Turan tepkileri!
- Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Anlaşma sağlandı! Yıldız golcü kiralanıyor
- Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı! Yeni transferlerle bambaşka 11...
- Usta yazar, Belhanda ve Fatih Terim'i topa tuttu! "Taraftarı uyutmak için..."
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Visca bombası patlıyor! Emre Belözoğlu ve o tarih...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mevlüt Erdinç Fatih Karagümrük'te! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.