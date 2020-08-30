‘Şota’dan daha iyi olmak istiyorum’
Fatih Karagümrük'ün yeni transferi Vato Arveladze, amcası Şota'dan daha iyi olmak istediğini söyledi. 22 yaşındaki hücumcu, "Amcamın efsane olması bana büyük bir sorumluluk yüklüyor. Amcamın büyük bir isim olması bendeki beklentileri de yükseltiyor. Ben onu kendime idol olarak alıyorum. Ama ben Şota'dan daha iyi olmaya çalışacağım" diye konuştu.
- 30.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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