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30 Ağustos 2020, Pazar
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’dan daha iyi olmak istiyorum’

‘Şota’dan daha iyi olmak istiyorum’

'ün yeni transferi , amcası 'dan daha iyi olmak istediğini söyledi. 22 yaşındaki hücumcu, "Amcamın efsane olması bana büyük bir sorumluluk yüklüyor. Amcamın büyük bir isim olması bendeki beklentileri de yükseltiyor. Ben onu kendime idol olarak alıyorum. Ama ben Şota'dan daha iyi olmaya çalışacağım" diye konuştu.

'ün yeni transferi , amcası 'dan daha iyi olmak istediğini söyledi. 22 yaşındaki hücumcu, "Amcamın efsane olması bana büyük bir sorumluluk yüklüyor. Amcamın büyük bir isim olması bendeki beklentileri de yükseltiyor. Ben onu kendime idol olarak alıyorum. Ama ben Şota'dan daha iyi olmaya çalışacağım" diye konuştu.
  1. 30.8.2020
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