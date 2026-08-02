Eyüp’te Sabiri imzayı attı

Almanya'da Nürnberg ve Paderborn takımlarından sonra İngiltere'de Huddersfield Town forması giyen 29 yaşındaki oyuncu, İtalya'da Ascoli ve Sampdoria'da oynadı. Fiorentina'ya 2023'te transfer olan Faslı futbolcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Ajman Club'ın yanı sıra Suudi Arabistan'ın El-Feyha ve El-Taawoun takımlarında kiralık oynadı.
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