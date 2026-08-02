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Haberler Eyüpspor Eyüp’te Sabiri imzayı attı

Eyüp’te Sabiri imzayı attı

Eyüpspor, Faslı orta saha oyuncusu Abdelhamid Sabiri'yi kadrosuna kattı.

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 06:50
Eyüp’te Sabiri imzayı attı

Almanya'da Nürnberg ve Paderborn takımlarından sonra İngiltere'de Huddersfield Town forması giyen 29 yaşındaki oyuncu, İtalya'da Ascoli ve Sampdoria'da oynadı. Fiorentina'ya 2023'te transfer olan Faslı futbolcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Ajman Club'ın yanı sıra Suudi Arabistan'ın El-Feyha ve El-Taawoun takımlarında kiralık oynadı.

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