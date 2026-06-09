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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Eyüpspor Eyüpspor'da Atila Gerin ile yollar ayrıldı!

Eyüpspor'da Atila Gerin ile yollar ayrıldı!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin ile yollar ayrıldı.

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 14:47 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2026 14:50
Eyüpspor'da Atila Gerin ile yollar ayrıldı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Teknik Direktör Atila Gerin ile yollarını ayırdı. Konuyla ilgili külüpten yapılan açıklamada, "4 buçuk yıl boyunca kulübümüzün çeşitli kademelerinde görev alan ve son olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Sayın Atila Gerin'e kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

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