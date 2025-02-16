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Haberler Eyüpspor İkas Eyüpspor-Bellona Kayserispor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

İkas Eyüpspor-Bellona Kayserispor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 24. haftasında İkas Eyüpspor ile Bellona Kayserispor karşı karşıya geliyor. İstanbul'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 16:50 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 17:10
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İkas Eyüpspor-Bellona Kayserispor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 24. haftasında İkas Eyüpspor ile Bellona Kayserispor kozlarını paylaşıyor.

İkas Eyüpspor'un ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İKAS EYÜPSPOR-BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ:

İkas Eyüpspor: Berke, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut, Melih, Halil, Emre Mor, Tayfur, Ampem, Thiam

Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Attamah, Ramazan, Ackah, Cardoso, Karimi, Kartal Kayra, Mane, Bourabia

İKAS EYÜPSPOR-BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İkas Eyüpspor-Bellona Kayserispor maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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