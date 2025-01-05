Kasırga gibi

Trendyol Süper Lig'in 18'inci haftasında Eyüpspor deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti. Eyüpspor'a galibiyete getiren golleri 32. dakikada Mame Thiam, 35. dakikada penaltıdan yine Mame Thiam, 41. dakikada Ahmed Kutucu ve 62. dakikada Prince Ampem kaydetti. Antalyaspor'un tek golünü ise 48. dakikada Ramzi Safuri kaydetti.

Eyüpspor, Teknik Direktörü Arda Turan'ın cezası sebebiyle takımının başında olamadığı maçta, Alex de Souza liderliğindeki Antalyaspor'u deplasmanda rahat geçti

EYÜPSPOR BAY GEÇECEK

Lıgde oynadığı futbol ile göz dolduran Eyüpspor, 18 maç sonunda 30 puan toplayan Eyüpspor, 4. sıraya yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Antalyaspor deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşırken, Eyüpspor haftayı BAY geçecek.