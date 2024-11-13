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Haberler Eyüpspor Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız açıkladı! Arda Turan Başakşehir'e gidecek mi?

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız açıkladı! Arda Turan Başakşehir'e gidecek mi?

Son dakika spor haberleri: Adı bir süredir Başakşehir Kulübü ile anılan Arda Turan konusunda son noktayı Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız koydu. Kulaksız, "Arda Turan hocamızla bizimle devam edecek ifadelerinde bulundu.

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 15:59 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 16:16
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MEHMET CEM ÇAKIR
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız açıkladı! Arda Turan Başakşehir'e gidecek mi?

Adı Başakşehir'le anılan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan takımdan ayrılacak mı? Eyüpspor yönetiminden iddialar üzerine flaş bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar.

Milli ara haftasına maç fazlasıyla 4. sırada giren Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Eyüpspor'da başarılı bir grafik çizen genç teknik adamın adı futbolculuk kariyerinde formasını giydiği Başakşehir'le anılmaya başladı.

Ortaya atılan iddialar üzerine Eyüpspor cephesinden açıklama geldi. Konuyla ilgili olarak fotomac.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'a konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız iddiaları cevapladı ve "Bize gelen bir teklif yok" dedi.

Kulaksız ayrıca Arda Turan'la devam etmek istediklerini belirtirken şu ifadeleri kullandı: Arda hocamızla devam edeceğiz bize gelen bir teklif yok.

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