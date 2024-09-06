Haberler Eyüpspor

Eyüpspor Leo Dubois'yı kadrosuna kattı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Fransız futbolcu Leo Dubois'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 17:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eyüpspor Leo Dubois'yı kadrosuna kattı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Fransız futbolcu Leo Dubois'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Eyüpspor, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ikas Eyüpspor'a Hoş Geldin Leo Dubois! ikas Eyüpspor'umuz, Leo Dubois ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Leo Dubois'ya 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." notunu düştü.

EYÜPSPOR ASBAŞKANI FATİH KULAKSIZ'DAN AÇIKLAMA

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Leo Dubois transferi hakkında konuştu. Kulaksız, "Transfer dönemi başladığından beri sağ bek mevkisi için liste başında Leo Dubois vardı. Kendisini uzun uğraşlar sonucu transfer etmeyi başardık. Çok önemli bir transfer gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Galatasaray'dan da yakından tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncuydu. Türkiye'ye adapte olmuş olması, sezon başı Galatasaray ile hazırlık sürecini geçirmiş olması bizim için çok önemli. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum." Dedi.

LEO DUBOIS İSE YENİ TRANSFERİ HAKKINDA ŞU İFADELERİ KULLANDI

"Öncelikle tüm taraftarlarımıza merhaba demek istiyorum, burada olduğum için çok mutluyum. ikas Eyüpspor için bu sezon bütün takım arkadaşlarımla birlikte mücadele edeceğiz ve tüm hedeflerimize beraber ulaşacağız. Sonuna kadar Semt-i Mukaddes."

G.Saray'dan F.Bahçe'ye 70 milyon Euro'luk transfer çalımı!
Amrabat transferinde bilinmeyen gerçek! Mourinho Simeone'nin elinden aldı
DİĞER
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Bu isimleri kimse beklemiyordu
Hindistan uçağında bomba ihbarı! Erzurum'a acil iniş yaptı | Vali Çiftçi'den flaş açıklama: 247 yolcu indirildi aramalar sürüyor
G.Saray'ın istediği yıldız isimden flaş transfer kararı!
F.Bahçe'den Urbanski harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Amrabat transferinde bilinmeyen gerçek! Mourinho Simeone'nin elinden aldı Amrabat transferinde bilinmeyen gerçek! Mourinho Simeone'nin elinden aldı 18:08
Leo Dubois Eyüpspor'da Leo Dubois Eyüpspor'da 17:18
G.Saray için rest çekti: Bırakın gideyim! G.Saray için rest çekti: Bırakın gideyim! 16:53
G.Saray'ın istediği yıldız isimden flaş transfer kararı! G.Saray'ın istediği yıldız isimden flaş transfer kararı! 16:22
F.Bahçe'den Urbanski harekatı! F.Bahçe'den Urbanski harekatı! 15:47
F.Bahçe'den orta sahaya sürpriz aday! F.Bahçe'den orta sahaya sürpriz aday! 14:51
Daha Eski
Galler - Türkiye maçı bilgileri Galler - Türkiye maçı bilgileri 14:24
Fırtına'nın Beşiktaş mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Beşiktaş mesaisi sürüyor! 14:16
Galler - Türkiye maçı detayları! Galler - Türkiye maçı detayları! 14:01
Fırtına derbi hazırlıklarını sürdürdü Fırtına derbi hazırlıklarını sürdürdü 13:58
F.Bahçe'de Medina transferiyle ilgili flaş gelişme! F.Bahçe'de Medina transferiyle ilgili flaş gelişme! 13:51
Beşiktaş ve Benfica arasındaki dikkat çeken transfer detayı Beşiktaş ve Benfica arasındaki dikkat çeken transfer detayı 13:27