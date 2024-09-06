Eyüpspor Leo Dubois'yı kadrosuna kattı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Fransız futbolcu Leo Dubois'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Eyüpspor, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ikas Eyüpspor'a Hoş Geldin Leo Dubois! ikas Eyüpspor'umuz, Leo Dubois ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Leo Dubois'ya 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." notunu düştü.

EYÜPSPOR ASBAŞKANI FATİH KULAKSIZ'DAN AÇIKLAMA

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Leo Dubois transferi hakkında konuştu. Kulaksız, "Transfer dönemi başladığından beri sağ bek mevkisi için liste başında Leo Dubois vardı. Kendisini uzun uğraşlar sonucu transfer etmeyi başardık. Çok önemli bir transfer gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Galatasaray'dan da yakından tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncuydu. Türkiye'ye adapte olmuş olması, sezon başı Galatasaray ile hazırlık sürecini geçirmiş olması bizim için çok önemli. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum." Dedi.

LEO DUBOIS İSE YENİ TRANSFERİ HAKKINDA ŞU İFADELERİ KULLANDI

"Öncelikle tüm taraftarlarımıza merhaba demek istiyorum, burada olduğum için çok mutluyum. ikas Eyüpspor için bu sezon bütün takım arkadaşlarımla birlikte mücadele edeceğiz ve tüm hedeflerimize beraber ulaşacağız. Sonuna kadar Semt-i Mukaddes."