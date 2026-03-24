EuroLeague heyecanı

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 06:51
EuroLeague çift maç haftası, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 33. haftada İsrail'in Maccabi Rapyd takımıyla deplasman maçını güvenlik sebebiyle bugün TSİ 20.30'da Sırbistan'da oynayacak. Sarı-lacivertliler, 34. hafta mücadelesinde ise 27 Mart Cuma günü TSİ 20.45'te Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek. Bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise 33. hafta mücadelesinde bugün TSİ 22.30'da İspanya'nın Barcelona takımına konuk olacak. Lacivert-beyazlılar, 34. haftada da bir başka İspanya temsilcisi Real Madrid ile 26 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te deplasmanda karşılaşacak.