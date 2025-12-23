CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Beko-Barcelona CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 18. haftada İspanya'nın Barcelona ekibini konuk ediyor.16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, tek maç eksikle konumlandığı 5. sıradan yukarılara tırmanmak için skor arıyor. Fenerbahçe Beko-Barcelona maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 20:34
Euroleague'de heyecan, 18. haftada Fenerbahçe Beko-Barcelona karşılaşmasıyla devam ediyor. Ligde geride kalan haftalarda topladığı 10 galibiyetle zirve takibini 5. sıradan sürdüren Fenerbahçe Beko, 12 galibiyetle ligin 2. basamağında bulunan İspanyol devi Barcelona karşısında, taraftarının desteğiyle gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Hem taktiksel derinliği hem de parkeye yansıyan yüksek kalite düzeyiyle adeta bir erken final niteliği taşıyan bu zorlu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Beko-Barcelona MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague'in 18. haftasındaki Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı maçı, 23 Aralık Salı günü oynanıyor.

Fenerbahçe Beko-Barcelona MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma saat 20.45'te başladı.

Fenerbahçe Beko-Barcelona MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, oynadığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bir maçı eksik Fenerbahçe, ligde averajla 5. sırada yer alıyor.

Barcelona ise çıktığı 17 maçta 12 galibiyet ve 5 mağlubiyetin ardından averajla 2. sırada zirvenin ortağı konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde son olarak İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı deplasmanda 87-72 yendi.

Ligde geçen sezon oynanan iki maçta Fenerbahçe, deplasmanda 90-63, İstanbul'da ise 83-75 sahadan mağlup ayrılmıştı.

CANLI

1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 0-0 Barcelona

