Euroleague heyecanı

EuroLeague'de 15. hafta bugün başlayacak. Anadolu Efes, bugün İspanya'da Valencia'ya konuk olacak. Roig Arena'daki karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. Lacivert-beyazlılar, 5 galibiyet ve 9 yenilgiyle 17. sırada yer alıyor. Fenerbahçe Beko ise yarın Monaco ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. Sarı-lacivertliler 8 galibiyet, 6 yenilgiyle 8. sırada duruyor