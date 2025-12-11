A.Efes’te Laso dönemi

Sezon başından bu yana beklentilerden uzak kalan ve İgor Kokoskov ile yollarını ayıran Anadolu Efes'te yeni başantrenör belli oldu. Lacivert-beyazlılar, İspanyol başantrenör Pablo Laso ile 30 Haziran 2027'ye kadar anlaşma sağladı. Euroleague'de ve Basketbol Süper Ligi'nde üst üste mağlubiyetler alan Anadolu Efes, son 10 maçının yalnızca ikisini kazanabildi. İstanbul temsilcisi 58 yaşındaki çalıştırıcıyla yeniden çıkış arayacak. Pablo Laso kariyerindeki en başarılı dönemini Real Madrid'de geçirdi. Real Madrid'e 2 Euroleague şampiyonluğu (2015, 2018), 6 ACB şampiyonluğu, 6 Kral Kupası, 7 Süper Kupa ve 1 Kıtalararası Kupa kazandırdı; 22 kupa ile kulüp tarihinin rekorunu kırdı.