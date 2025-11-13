CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Beko'dan Almanya'da kritik galibiyet! (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Beko'dan Almanya'da kritik galibiyet! (MAÇ SONUCU ÖZET)

EuroLeague'in 11. haftasında Fenerbahçe Beko, Hapoel Tel Aviv’i 74-68 yenerek ligdeki 6. galibiyetini aldı.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 23:57 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 00:09
Fenerbahçe Beko'dan Almanya'da kritik galibiyet! (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında Almanya'nın Münih kentinde konuk ettiği İsrail'in Hapoel IBI ekibini 74-68 yendi. Sarı-lacivertliler, çift maç haftasında karşılaştığı iki İsrail takımını da mağlup etti.

SAP Garden'da oynanan müsabakada 5 binin üzerinde Fenerbahçe taraftarı tribünlerdeki yerini aldı. Almanya'da yaşayan Türk taraftarların doldurduğu tribünlerdeki Filistin bayrakları yine ön plana çıktı.

Karşılaşmanın ilk 3 dakikalık bölümünde her iki takım da sayı üretemedi. İlk 5 dakikalık bölüm Fenerbahçe Beko'nun 6-5 üstünlüğüyle geçildi.

Molanın ardından Bryant ve Motley'nin basketleriyle İsrail ekibi 10-6 öne geçerken, Tucker'ın 3 sayılık basketi farkı 1'e indirdi: 9-10. Karşılıklı basketlerle ilk çeyrek 13-13 berabere sonuçlandı.

İlk çeyrekte olduğu gibi takımlar, ikinci periyoda da hücumlardan boş dönerek başladı. İlk 3 dakikalık bölümde her iki takım da serbest atışlardan birer sayı buldu. 8-0'lık seri yakalayan Hapoel IBI, 21-14 öne geçti. Hall'un 4 sayılık atışıyla fark 4'e indi.

Çeyreğin devamında İsrail ekibi farkı 7 sayıya çıkarırken, Fenerbahçe Beko molaya gitti: 21-28.

Mola dönüşünde sert savunmayla rakibini karşılayan sarı-lacivertliler, 6-0'lık seri yakalarken, soyunma odasına 1 sayı geride gitti: 27-28.

Fenerbahçe Beko, ikinci yarıya Tarık Biberovic'in 3 sayılık basketiyle başlayıp öne geçti: 30-28.

İlk 2 çeyrekte olduğu gibi bu periyotta da sert savunma yapan sarı-lacivertliler, 11-0'lık seri yakalayarak skoru 38-28'e getirdi.

Hapoel molasının ardından İsrail ekibi üst üste basketlerle farkı 2 sayıya indirdi: 41-39.

Taraftar desteğini arkasına alan Fenerbahçe, Baldwin ve Colson'un üst üste basketleriyle farkı yeniden açtı: 52-44. Son hücumda rakibe sayı şansı vermeyen sarı-lacivertliler, Tucker'ın basketiyle farkı çift hanelere yükseltti: 54-44.

Son periyot karşılıklı basketlerle başlarken iki ekip de birbirlerine üstünlük kuramadı. Rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen sarı-lacivertliler, son 3 dakikalık bölüme 70-61 üstünlükle girdi.

Molanın ardından Micic'le üst üste 5 sayı bulan Hapoel IBI, farkı 4 sayıya düşürdü: 70-66. Maçın bitimine 2 dakika kala savunmada yeniden üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe Beko, Hall'un sayılarıyla parkeden 74-68 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli takım, çift maç haftasında karşı karşıya geldiği iki İsrail takımını da yenmeyi başardı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 12. haftasında zorlu Partizan deplasmanına çıkacak. Hapoel Tel Aviv ise Milano'da Olimpia Milano'nun konuğu olacak.

