Fenerbahçe Beko Almanya'da Maccabi Tel Aviv'i devirdi!

Fenerbahçe Beko Almanya'da Maccabi Tel Aviv'i devirdi!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 10. haftasında Almanya’nın Münih kentinde Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler rakibini 84-75 mağlup ederek 5. galibiyetini aldı. İşte detaylar...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 00:14 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 00:25
Fenerbahçe Beko Almanya'da Maccabi Tel Aviv'i devirdi!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 10'uncu hafta maçında Maccabi Rapyd Tel Aviv'i Almanya'nın Münih şehrindeki SAP Garden'da ağırladığı maçtan 84-75 galip ayrıldı.

Maça Devon Hall'un iki sayısıyla başlayan ve ilk molaya 13-10 önde giden Fenerbahçe Beko ilk periyodu 20-15 önde tamamladı. İkinci periyoda da etkili başlayan temsilcimiz çeyreğin 4'üncü dakikası dolarken Nicola Melli'nin üçlüğüyle skoru 30-19'a getirdi ve farkı çift hanelere taşıdı. Sarı-lacivertiller ilk yarının son saniyesinde Devon Hall'un iki sayılık basketiyle soyunma odasına 40-30 önde gitti.

Bulduğu sayılarla ilk yarının açılısını ve kapanışını yapan Hall, ikinci yarıda da takımı adına ilk sayılara imza atan isim oldu ve sarı-lacivertli takım 8-0'lık seriyle farkı 18 sayıya taşıyarak rakibine mola aldırdı. Oyunun bu bölümünde Hall'ün özellikle dış atışlarla yakaladığı skorer oyununa Baldwin'in de eşlik etmesiyle temsilcimiz rakibine karşı açık bir üstünlük kurdu. Düşük tempoda oynanan periyot sonunda ritmini yitiren Fenerbahçe Beko, rakibin farkı tek hanelere indirmesine engel olamadı ve 3'üncü periyot da 65-56 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle geçildi.

Son çeyrekte istediği dış şut isabet oranını yakalayamayan temsilcimiz rakibin sayılarına da engel olamayınca maçın bitimine 6.19 dakika kala gelen basket faulle skora 66-66 eşitlik geldi. Maçın bitimine 4.15 kala serbest atışlarla Maccabi 71-70'lik skorla maçta ilk kez öne geçti. Maçın son dakikalarında daha dikkatli olan Fenerbahçe Beko maçtan 84-75 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayıyla rakip takımdan Sorkin oldu.

Fenerbahçe Beko çift maç haftasının 2. ayağında 13 Kasım Perşembe günü yine Almanya'da bir diğer İsrail ekibi Hapoel IBI Tel Aviv'i konuk edecek.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI

1. PERİYOT: F.BAHÇE BEKO 20-15 MACCABİ TEL AVİV

2. PERİYOT: F.BAHÇE BEKO 40-30 MACCABİ TEL AVİV

3. PERİYOT: F.BAHÇE BEKO 65-55 MACCABİ TEL AVİV

4. PERİYOT: F.BAHÇE BEKO 84-75 MACCABİ TEL AVİV

