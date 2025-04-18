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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler THY EuroLeague Euroleague'de sezonun en iyi 5'i açıklandı! Nigel Hayes-Davis de yer aldı

Euroleague'de sezonun en iyi 5'i açıklandı! Nigel Hayes-Davis de yer aldı

Euroleague, 2024-25 sezonunun en iyi oyuncularını onurlandırmak amacıyla sezonun en iyi 5'ini açıkladı. Bu prestijli listede, Paris Basketball'dan T.J. Shorts II, Olympiakos’tan Sasha Vezenkov, Fenerbahçe Beko’dan Nigel Hayes-Davis, Panathinaikos Aktor’dan Kendrick Nunn ve Bayern Münih'ten Carsen Edwards yer aldı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 13:38 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 13:41
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Euroleague'de sezonun en iyi 5'i açıklandı! Nigel Hayes-Davis de yer aldı

Euroleague, 2024-25 sezonunun en iyi oyuncularını onurlandırmak amacıyla sezonun en iyi 5'ini açıkladı. Bu prestijli listede, Paris Basketball'dan T.J. Shorts II, Olympiakos'tan Sasha Vezenkov, Fenerbahçe Beko'dan Nigel Hayes-Davis, Panathinaikos Aktor'dan Kendrick Nunn ve Bayern Münih'ten Carsen Edwards yer aldı.

Euroleague tarafından yapılan açıklamada, bu beş oyuncunun "yüksek performansları, liderlikleri, istikrarları ve sezonun hikayelerine damgasını vuran göz alıcı performanslarıyla" seçildikleri belirtildi. Ayrıca, sezonun en iyi 5'ine bu sezon iki yeni oyuncunun (Carsen Edwards ve TJ Shorts) katıldığı ifade edildi.

Seçimler, başantrenörler (%35), takım kaptanları (%35), medya mensupları (%20) ve taraftarlar (%10) tarafından yapılan oylamalar sonucu belirlendi.

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