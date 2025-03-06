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Haberler THY EuroLeague Olimpia Milano 76-100 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Olimpia Milano 76-100 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

EuroLeague’in 28. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya’nın güçlü temsilcisi Olimpia Milano’yu 100-76’lık skorla mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 00:19 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 01:28
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Olimpia Milano 76-100 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

EuroLeague'in 28. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya'nın güçlü temsilcisi Olimpia Milano'yu 100-76'lık skorla mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Unipol Forum'da oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, baştan sona üstün bir performans sergiledi.

Maçın başından itibaren oyunun kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 24-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte savunma ve hücumda vites yükselten temsilcimiz, devreye 53-37'lik üstünlükle girdi.

Üçüncü periyotta da farkı açmaya devam eden Fenerbahçe Beko, bu çeyreği 76-56 önde bitirdi. Son çeyrekte de temposunu koruyan sarı-lacivertliler, 100 sayı barajını aşarak sahadan 100-76 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da Errick McCollum 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Lorenzo Brown 15, Hayes-Davis 14 ve Hall 10 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Olimpia Milano'da ise Shields 17, Mirotic 11 ve Leday 11 sayı kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki 19. galibiyetini alarak zirve yolunda önemli bir adım attı. Olimpia Milano ise 13. mağlubiyetini yaşadı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

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