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Haberler THY EuroLeague THY Euroleague'de 27. hafta heyecanı başlıyor

THY Euroleague'de 27. hafta heyecanı başlıyor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 27. hafta heyecanı, 27 Şubat Perşembe günü başlayacak.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 10:48
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THY Euroleague'de 27. hafta heyecanı başlıyor

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna yarın ve 28 Şubat'ta oynanacak maçlarla devam edilecek.

Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Beko 27 Şubat Perşembe, Anadolu Efes ise 28 Şubat Cuma günü parkeye çıkacak.

Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika ile karşılaşacak

Fenerbahçe Beko, ligin 27. haftasında İsrail ekibi Maccabi Playtika ile Sırbistan'da karşı karşıya gelecek.

Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Ligde bir maç eksiği bulunan sarı-lacivertliler, 25 maçta 17 galibiyet, 8 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor.

İsrail temsilcisi ise 6 galibiyet, 20 mağlubiyet ile 17. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes, ALBA Berlin'i ağırlayacak

Anadolu Efes, ligin 27. haftasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligde geride kalan 26 haftalık bölümde 12 galibiyet, 14 mağlubiyetlik bir performans gösteren lacivert-beyazlılar, averajla 12. sırada kendine yer buldu.

Almanya ekibi ise 4 galibiyet 22 mağlubiyet ile 18. sırada yer alıyor.

Maç programı

THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında oynanacak müsabakaların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Zalgiris (Litvanya)

22.30 Paris Basketbol (Fransa)-Bayern Münih (Almanya)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-AS Monaco (Fransa)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Barcelona (İspanya)

23.00 Maccabi Playtika (İsrail)-Fenerbahçe Beko

28 Şubat Cuma:

20.30 Anadolu Efes-ALBA Berlin (Almanya)

22.00 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Olympiakos (Yunanistan)

22.30 Partizan (Sırbistan)-Baskonia (İspanya)

23.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

Puan durumu

Organizasyonda puan durumu şöyle:

TAKIMOGMAYAV
1Olympiakos2619722722129143
2Fenerbahçe Beko251782045199748
3Panathinaikos AKTOR26161022632158105
4Monaco26161022442140104
5Kızılyıldız2616102109205950
6Bayern Münih26161022382243-5
7Paris Basketbol2515102135211520
8Partizan26141221652064101
9Barcelona2614122234215480
10EA7 Emporio Armani Milan261412221522096
11Real Madrid2613132173213043
12Anadolu Efes2612142203216142
13Zalgiris26121420162039-23
14Baskonia26111521012133-32
15LDLC Asvel26111520782183-105
16Virtus Segafredo Bologna2671920742183-109
17Maccabi Playtika2662021912348-157
18ALBA Berlin2642220202331-311

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