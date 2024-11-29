ASVEL 97-82 Anadolu Efes  MAÇ SONUCU – ÖZET (THY EuroLeague)

Temsilcimiz Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 12. haftasında ASVEL ile karşı karşıya geldi. LDLC Arena'da oynanan ve Efes'in konuk ekip olduğu mücadeleyi 97-82 skorla kazanan taraf ASVEL oldu.

ASVEL – Anadolu Efes maçı 29 Kasım Cuma günü saat 23:00'da başladı. Maçın ilk yarısını önde kapatan temsilcimiz, maç sonunda deplasmanda farklı mağlubiyete engel olamadı ve karşılaşmayı ASVEL 97-82 kazandı.

PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot: ASVEL 22-25 Anadolu Efes

2. Periyot: ASVEL 47-55 Anadolu Efes

3. Periyot: ASVEL 70-67 Anadolu Efes