  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler THY EuroLeague

Fenerbahçe Beko - Partizan | CANLI (THY EuroLeague)

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Partizan'ı konuk ediyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 20:38 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 21:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko - Partizan | CANLI (THY EuroLeague)

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Partizan'ı konuk ediyor. Sarı lacivertliler, çift maç haftasındaki ikinci müsabakasını eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Sırbistan temsilcisiyle yapıyor.

CANLI SKOR

1. Periyot: Fenerbahçe Beko 22-15 Partizan

FENERBAHÇE BEKO - PARTIZAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma, saat 20.45'te başladı. Mücadele, S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.

__IHA_23-41-26_29-10-2024...

HEDEF İKİDE İKİ

İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 84-82 mağlup eden Fenerbahçe, Partizan'a da üstünlük kurarak sezonun ikinci çift maç haftasında 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan sarı lacivertli ekip, 6. sırada yer alıyor. Oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan Partizan ise 13. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe Beko ile Partizan, THY Avrupa Ligi'nde 15. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan 14 maçın 8'ini sarı-lacivertliler, 6'sını ise Sırbistan temsilcisi kazandı.

ASpor CANLI YAYIN

Osimhen için gündemi sarsacak iddia!
REKLAM - TOD
DİĞER
SON DAKİKA | Arda'yı oynatmama nedenleri ortaya çıktı! İşte Real Madrid'in Arda Güler gerçeği...
Hadsizliğe ve seviyesizliğe geçit yok! Başkan Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e 1 milyonluk tazminat davası
Barça'dan Kenan Yıldız hamlesi!
F.Bahçe'den ocak bombası! Camiayı ayağa kaldıracak transfer
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Tottenham hazırlıkları G.Saray'da Tottenham hazırlıkları 20:21
F.Bahçe Beko - Partizan | CANLI F.Bahçe Beko - Partizan | CANLI 19:51
Osimhen için gündemi sarsacak iddia! Osimhen için gündemi sarsacak iddia! 19:13
G.Saray'a büyük şok! Geri gönderdiler... G.Saray'a büyük şok! Geri gönderdiler... 19:10
Beşiktaş K.Paşa'ya hazır! Beşiktaş K.Paşa'ya hazır! 18:44
Barça'dan Kenan Yıldız hamlesi! Barça'dan Kenan Yıldız hamlesi! 18:40
Daha Eski
F.Bahçe rahat kazandı! F.Bahçe rahat kazandı! 18:25
Ataman'a Panathinaikos'tan izin! Ataman'a Panathinaikos'tan izin! 18:08
İngilizler duyurdu! Ryan Kent'in yeni takımı... İngilizler duyurdu! Ryan Kent'in yeni takımı... 18:07
Gaziantep FK - Göztepe | CANLI İZLE Gaziantep FK - Göztepe | CANLI İZLE 17:52
Beşiktaş'ta ceza alarmı! Beşiktaş'ta ceza alarmı! 17:51
Mourinho'nun cezasını açıklandı Mourinho'nun cezasını açıklandı 17:43