Anadolu Efes THY EuroLeague'de Emporio Armani Milan'a konuk olacak

Milano'daki Unipol Forum Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 21.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, ligde bu sezon ilk 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşarken 9. sırada yer alıyor.

Bir galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan EA7 Emporio Armani Milan ise 17. sırada bulunuyor.

AVRUPA'DA 841. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 841. karşılaşmasını oynayacak.

Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 840 maçta 474 galibiyet elde etti, 366 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY EuroLeague'de ise 593. müsabakasını yapacak.

Anadolu Efes, organizasyonda 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 592 mücadelenin 317'sini kazandı, 275'inden mağlubiyetle ayrıldı.