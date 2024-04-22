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THY EuroLeague'de play-off'lar başlıyor! İşte maç programı

THY EuroLeague'de play-off heyecanı 23 Nisan Salı günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. İşte haftanın programı...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 16:13
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THY EuroLeague'de play-off'lar başlıyor! İşte maç programı

Organizasyonda normal sezonu ilk 6'da bitiren takımlar ile play-in eşleşmelerini kazanan 2 ekip, play-off'ta boy gösterecek. Play-off'ta 3 galibiyete ulaşacak takımlar, Dörtlü Final oynamaya hak kazanacak.

Play-off aşamasının ilk maçında Ergin Ataman yönetimindeki Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, salı günüTSİ 20.30'da İsrail'in Maccabi Playtika takımını konuk edecek.

Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ise Fransa ekibi Monaco ile Dörtlü Final'e yükselme mücadelesi verecek. Bu eşleşmede ilk müsabaka, 24 Nisan Çarşamba günü Fransa'daki Gaston Medecin Salonu'nda TSİ 20.00'de oynanacak.

Diğer play-off eşleşmelerinde ise Real Madrid (İspanya) ile Baskonia (İspanya) ve Barcelona (İspanya) ile de Olympiakos (Yunanistan) karşı karşıya gelecek.

THY EuroLeague'de play-off aşamasında ilk maçların programı şöyle:

23 Nisan Salı:

20.30 Panathinaikos AKTOR (2) - Maccabi Playtika (7) (OAKA Arena)

22.00 Real Madrid (1) - Baskonia (8) (Wizink Center)

24 Nisan Çarşamba:

20.00 Monaco (3) - Fenerbahçe Beko (6) (Gaston Medecin)

22.00 Barcelona (4) - Olympiakos (5) (Palau Blaugrana)

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