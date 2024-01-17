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Anadolu Efes THY EuroLeague'de Barcelona'yı konuk edecek

Son dakika spor haberleri... THY EuroLeague'de mücadele eden temsilcimiz Anadolu Efes, 22. hafta maçında 18 Ocak Perşembe günü İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 15:15
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Anadolu Efes THY EuroLeague'de Barcelona'yı konuk edecek

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 22. haftasında 18 Ocak Perşembe günü İspanya ekibi Barcelona ile karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, bu sezon THY EuroLeague'de oynadığı 21 maçta 8 galibiyet ve 13 mağlubiyet yaşayarak haftaya 15. sırada girdi. Barcelona ise bu sezon 15 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 2. sırada yer aldı.

Avrupa'da 823. maç

Lacivert-beyazlı takım, Barcelona müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 823. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 822 müsabakada 463 galibiyet alan Anadolu Efes, 359 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY EuroLeague'de ise 575. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 574 mücadelenin 306'sını kazanan lacivert-beyazlılar, 268'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.

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