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Real Madrid kaptanı Llull özür diledi

Real Madrid'in İspanyol oyuncusu Sergio Llull, Partizan ile karşılaştıkları THY Avrupa Ligi play-off maçında çıkan olaylar nedeniyle basketbolseverlerden özür diledi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 12:45
Real Madrid kaptanı Llull özür diledi

İspanya ekibinin kaptanı Llull, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Dün geceki olayların basketbol sahalarında asla yaşanmaması gerekiyordu. Ardından gelen felakete yol açtığı için o sert faulün sorumluluğunu alıyorum. Tüm basketbolseverlerden özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Partizan'ın 95-80 üstünlüğüyle devam eden mücadelenin bitimine 1 dakika 40 saniye kala Llull'un Kevin Punter'a yaptığı sert faul sonrasında iki basketbolcu arasında yaşanan gerginlik, diğer oyuncuların da dahil olmasıyla arbedeye dönüşmüştü. Hakemler, çok sayıda oyuncunun birbirine fiziksel müdahalede bulunduğu olayların ardından maçı erken bitirme kararı almıştı.

Deplasmanda oynadığı iki maçı da kazanan Sırbistan temsilcisi Partizan, play-off çeyrek final serisinde İspanya ekibi Real Madrid karşısında 2-0 üstünlük yakaladı. Üç galibiyete ulaşan tarafın Dörtlü Final'e kalacağı serinin üçüncü maçı, 2 Mayıs Salı günü Partizan'ın ev sahipliğinde Belgrad'da yapılacak.

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