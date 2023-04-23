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Panathinaikos Başkanı Dimitrios P. Giannakopoulos Ergin Ataman'ı açıkladı!

Panathinaikos Başkanı Dimitrios P. Giannakopoulos Ergin Ataman'ı resmen açıkladı. Giannakopoulos, resmi Instagram hesabından Anadolu Efes başantranörü Ergin Ataman’a "Hoşgeldin" paylaşımı yaptı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 13:46 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 13:49
Panathinaikos Başkanı Dimitrios P. Giannakopoulos Ergin Ataman'ı açıkladı!

Sezon sonu Anadolu Efes'ten ayrılması beklenen başantranör Ergin Ataman'ın yeni adresi belli oldu. Panathinaikos Başkanı Dimitrios P. Giannakopoulos Instagram hesabından Ergin Ataman'a "Hoşgeldin" paylaşımı yaptı.

ATAMAN'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

"Bunu sezon sonunda kulüp başkanımızla birlikte değerlendireceğiz. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Belki bir değişime ihtiyaç var. Herkes için bir hava değişimine ihtiyaç var. Neler olacağını şu anda bilemiyorum ama şu an için şunu net olarak söyleyeyim ki benim hiçbir kulüple yaptığım herhangi bir anlaşma yok. Teklifler var, görüşmeler var ama herhangi bir anlaşma yok. Ama dediğim gibi bayağı bir yıprandık bu sezon.

Belki hepimizin bir değişime ihtiyacı var. Anadolu Efes Kulübü, benim ailem. Sadece bu son 5 sezonda değil 20 senem geçti neredeyse. Kulübün iyiliği açısından ne gerekiyorsa hep birlikte ona başkanımız Tuncay Özilhan ile beraber karar veririz. Şu anda konsantrasyonumuz Türkiye Ligi, Türkiye Ligi Play-Off'ları olacak. Elenen tek takım biz değiliz yani. 18 takımda 8 takım sadece Final Four oynuyor. Bizim gibi büyük hedeflerle başlayan başka takımlar da giremediler ve lige konsantre oldular. Biz de lige konsantre olacağız. Sezon sonunda da gerekli değerlendirmeleri başkanımızla beraber yapacağız." açıklamasında bulunmuştu.

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