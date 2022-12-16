Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Euroleague'nin 14. haftasında İspanya temsilcisi Baskonia'yı konuk ededcek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - BASKONIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı 16 Aralık Cuma günü saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

13 MAÇTA 3 MAĞLUBİYET

Ligde 13. hafta maçlarının ardından 10 galibiyet, 3 yenilgiyle zirvedeki yerini koruyan sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak mücadelede Baskonia'yı konuk edecek.



Son maçında deplasmanda Yunan ekip Olympiakos'a 94-67 yenilen Fenerbahçe Beko, seyircisi önünde çıkacağı maçta galibiyet arayacak.

BASKONIA İSE 6. SIRADA



Baskonia ise ligde 8 galibiyet, 5 yenilgiyle 6. sırada yer alıyor. İspanyol ekip son maçında dün İstanbul'da Anadolu Efes'i 83-78 mağlup etti.