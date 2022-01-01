Anadolu Efes'te corona virüsü şoku! 8 isim pozitif

Anadolu Efes, kulüpte 8 ismin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada oyunculardan yedi basketbolcunun ve teknik kadrodan bir ismin testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"31 Aralık 2021 Cuma ve 1 Ocak 2022 Cumartesi günlerinde A Takımımız için yapılan Covid-19 testlerinde yedi oyuncumuzun ve bir teknik kadro üyemizin sonuçları pozitif çıkmıştır.

Tedavi ve izolasyon süreçleri ivedilikle başlatılan A Takım üyelerimize acil şifalar dileriz."