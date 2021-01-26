Anadolu Efes - Kızılyıldız | CANLI

THY EuroLeague 22. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Kızılyıldız'ı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

CANLI SKOR

Anadolu Efes 56-35 Kızılyıldız (2. PERİYOT SONUCU)

ANADOLU EFES SON 4 MAÇTA 3 KEZ KAZANDI

Avrupa Ligi'nin geride kalan bölümünde 11 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 8. sırada bulunuyor. Ligde 7 galibiyet ve 14 yenilgisi olan Kızılyıldız mts ise averajla 16. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sırbistan'da oynanan maçı Anadolu Efes, 75-64'lük skorla kazanmıştı..