Zenit - Anadolu Efes | CANLI

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit ile karşı karşıya geliyor.
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4. PERİYOT OYNANIYOR: ZENİT 64-55 ANADOLU EFES
3. PERİYOT SONUCU: ZENİT 64-55 ANADOLU EFES
İLK YARI SONUCU: ZENİT 53-31 ANADOLU EFES
1. PERİYOT SONUCU: ZENİT 28-15 ANADOLU EFES
Avrupa Ligi'nin geride kalan bölümünde 11 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 7. sırada bulunuyor. Ligde iki maçı eksik olan Zenit ise 12 galibiyet ve 6 yenilgiyle 4. sırada yer alıyor.
AVRUPA'DA 707. MAÇ
Anadolu Efes, Zenit karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 707. maçına çıktı.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 706 karşılaşmada 399 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 459. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 458 karşılaşmada 242 galibiyet alırken, 216 kez ise salondan mağlup ayrıldı.