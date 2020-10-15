Haberler THY EuroLeague Zalgiris Kaunas 89-73 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU ÖZET İZLE

89-73 | MAÇ SONUCU ÖZET İZLE

Son dakika haberi: Euroleague'deki temsilcilerimizden , 4. hafta maçında konuk olduğu Litvanya ekibi 'a diş geçiremedi. Lacivert-beyazlılar, rakibine 16 sayı farkla 89-73 mağlup olurken, bu sezonki 3. yenilgisini aldı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 19:25 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 23:15
Zalgiris Kaunas 89-73 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU ÖZET İZLE

Euroleague'de sezona 2 mağlubiyetle başlayan ve sonrasında karşısında farklı kazanarak sezonun alan , 4'üncü hafta karşılaşmasında Zalgirio Arena'da Litvanya ekibi 'ın konuğu oldu. Önceki maçlarda olduğu gibi Shane Larkin'in yokluğunda parkeye çıkan İstanbul ekibi, savunmada kötü başladığı maçın ilk çeyreğini 25-16 geride kapattı. İkinci yarıda vites yükselten Anadolu Efes, farkı 6'ya indirerek soyunma odasına 41-35 geride gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında savunmada Litvanya temsilcisini durdurmakta güçlük geçen Anadolu Efes, 3'üncü çeyreği 11 sayı farkla 66-55 geride kapatırken, son çeyrekte de rakibine karşı direnç gösteremedi ve parkeden 89-73'lük skorla mağlup ayrıldı.



Maçın en skorer ismi 20 sayıyla Anadolu Efes'ten Bryant Dunston olurken, Zalgiris Kaunas'ta 17 sayı üreten Nigel Hayes, takımının galibiyetinde başrol oynadı.

Anadolu Efes, EuroLeague'in 5'inci haftasında Fransa temsilcisi ASVEL'i konuk edecek. 23 Ekim Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

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