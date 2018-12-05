Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Maccabi FOX
05 Aralık 2018, Çarşamba
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Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Maccabi FOX

THY 11. hafta maçında yarın ekibi ile karşılaşacak yeşil-siyahlılar, 8 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Basketbol Takımı, THY 11. hafta mücadelesinde yarın temsilcisi 'u ağırlayacak.

Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

Bu sezon organizasyonda istediği sonuçları alamayan Darüşşafaka Tekfen, 8 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Yeşil-siyahlı takım, son ULEB şampiyonu unvanıyla katıldığı Avrupa Ligi'nde yaşadığı 1 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 16. ve son sırada bulunuyor.

Maccabi FOX ise organizasyonun 10. haftasında Alman ekibi 'i yenerek 6 maç sonra kazanmıştı. Yaptığı müsabakalarda 2 galibiyet ve 8 mağlubiyeti bulunan İsrail ekibi, averajla 14. sırada yer alıyor.

  1. 5.12.2018 10:14
  2. Güncelleme: 5.12.2018 11:05
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