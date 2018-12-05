Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Maccabi FOX
THY Avrupa Ligi 11. hafta maçında yarın İsrail ekibi Maccabi FOX ile karşılaşacak yeşil-siyahlılar, 8 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 11. hafta mücadelesinde yarın İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u ağırlayacak.
Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.
Bu sezon organizasyonda istediği sonuçları alamayan Darüşşafaka Tekfen, 8 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Yeşil-siyahlı takım, son ULEB Avrupa Kupası şampiyonu unvanıyla katıldığı Avrupa Ligi'nde yaşadığı 1 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 16. ve son sırada bulunuyor.
Maccabi FOX ise organizasyonun 10. haftasında Alman ekibi Bayern Münih'i yenerek 6 maç sonra kazanmıştı. Yaptığı müsabakalarda 2 galibiyet ve 8 mağlubiyeti bulunan İsrail ekibi, averajla 14. sırada yer alıyor.
- 5.12.2018 10:14
- Güncelleme: 5.12.2018 11:05
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Trabzon'da hedef 3'te 3!
Toplam 2
Yorum
anlat-anlat Hedefin dışında kalan genelde ligin de dışında kalıyor.Çapına bakmadan atıp tutanları çok gördük.sonunda hepsi asansör oldular.
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Ahmet Ağaoğlu: "Fırtına yeniden esiyor"
Toplam 1
Yorum
baksoy Trabzonspora ceza varsa seyirciyi tahrik eden VALBEONO ' ya ceza yok mu ?
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Fırtına kupada avantajlı!
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi ki UĞURCANI ' mız var yoksa bu ESTABAN ' la kaleye tutan her top gol olur ? gönderin artık sakın ha anlaşmayın ?
Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Maccabi FOX haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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