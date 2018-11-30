Obradovic: "40 dakika boyunca konsantre olmalıyız"
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takmı, Turkish Airlines EuroLegaue 10'uncu hafta maçında Barcelona Lassa ile karşı karşıya gelecek.
Zeljko Obradovic, "Barcelona'ya karşı Palau Blaugrana'daki hiçbir karşılaşma kolay değildir. Özellikle de sezonun bu dönemi için bunu söyleyebiliriz, çünkü son maçlarda çok iyi oynuyorlar. Sadece Milano ve Real Madrid'e karşı kazandıkları maçları izlemek bile yeterli. Bu nedenle 40 dakika boyunca konsantre olmaya çalışmalı ve nasıl oynamamız gerektiğini anlamalıyız. Barcelona'nın savunmadaki ve hücumdaki agresifliğine hazırlanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Luigi Datome ise, "Şu anda çok iyi durumda olan bir takıma karşı oynayacağız. Bu sezon evlerinde hiç kaybetmediler. Çok iyi oynuyorlar. Geniş bir kadroya sahipler ve çok sayıda oyuncuyla oynayabiliyorlar. Doğru kimyayı buldular ve iyi bir performans sergiliyorlar. Fiziksel olarak her zaman olduğu gibi, hatta normalden de daha güçlü bir oyun ortaya koyabilmeliyiz. Buradan galibiyetle çıkabilmek için konsantre olmalı ve gerekli sertliği sağlamalıyız" dedi.
- 30.11.2018 11:34
- Güncelleme: 30.11.2018 11:36
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Gslı Atılan her gol beceridir..Sonuç olarak kaleye yakın olman lazım o pozisyonu koklamak lazım o bölgede bulunmak lazım.Defansa bak hoca sen..
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Ortak bildiri isyanı!
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helal olsun helal olsun karakterli başkan
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