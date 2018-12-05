THY Euroleague'de 11. hafta heyecanı
THY Euroleague'in 11. haftasında Türk takımlarından Darüşşafaka ile Anadolu Efes evinde, Fenerbahçe ise deplasmanda oynayacak.
THY Euroleague'de 11. hafta heyecanı yarın ve 7 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta ligde mücadele eden Türk takımlarından 2'si evinde 1'i de deplasmanda mücadele edecek. Darüşşafaka, yarın İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv ile evinde karşılaşacak. 7 Aralık'ta ise Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanyol temsilcisi Real Madrid ile oynarken, Fenerbahçe ise Yunanistan deplasmanında Panathinaikos'a konuk olacak.
THY Euroleague'de 11. haftanın programı şöyle:
YARIN
21.00 Buducnost Podgorica - FC Barcelona Lassa
21.00 Darüşşafaka Tekfen - Maccabi FOX Tel Aviv
21.00 Zalgiris Kaunas - Olympiakos
22.30 Bayern Münih - BC Khimki Moskova
22.45 EA7 Olimpia Milano - Gran Canaria
7 ARALIK CUMA
20.30 Anadolu Efes - Real Madrid
22.30 Panathinaikos - Fenerbahçe
22.30 Saski Baskonia SAD - CSKA Moskova
- 5.12.2018 09:20
- Güncelleme: 5.12.2018 11:11
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Trabzon'da hedef 3'te 3!
Toplam 2
Yorum
anlat-anlat Hedefin dışında kalan genelde ligin de dışında kalıyor.Çapına bakmadan atıp tutanları çok gördük.sonunda hepsi asansör oldular.
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Ahmet Ağaoğlu: "Fırtına yeniden esiyor"
Toplam 1
Yorum
baksoy Trabzonspora ceza varsa seyirciyi tahrik eden VALBEONO ' ya ceza yok mu ?
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Fırtına kupada avantajlı!
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi ki UĞURCANI ' mız var yoksa bu ESTABAN ' la kaleye tutan her top gol olur ? gönderin artık sakın ha anlaşmayın ?
THY Euroleague'de 11. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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