THY Euroleague'de 11. hafta heyecanı
05 Aralık 2018, Çarşamba
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Euroleague'de 11. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 11. hafta heyecanı

Euroleague'in 11. haftasında Türk takımlarından ile evinde, ise deplasmanda oynayacak.

Euroleague'de 11. hafta heyecanı yarın ve 7 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta ligde mücadele eden Türk takımlarından 2'si evinde 1'i de deplasmanda mücadele edecek. , yarın ekibi Maccabi FOX ile evinde karşılaşacak. 7 Aralık'ta ise , Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanyol temsilcisi ile oynarken, ise deplasmanında Panathinaikos'a konuk olacak.

THY Euroleague'de 11. haftanın programı şöyle:

YARIN
21.00 Buducnost Podgorica - FC Barcelona Lassa
21.00 Darüşşafaka Tekfen - Maccabi FOX Tel Aviv
21.00 -
22.30 - BC Khimki
22.45 EA7 Olimpia Milano - Gran Canaria

7 ARALIK CUMA
20.30 Anadolu Efes - Real Madrid
22.30 Panathinaikos - Fenerbahçe
22.30 Saski Baskonia SAD - CSKA Moskova

  1. 5.12.2018 09:20
  2. Güncelleme: 5.12.2018 11:11
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