Fenerbahçenin muhtemel rakipleri

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki muhtemel rakipleri belli olmaya başladı. İşte Fenerbahçe'nin kesinleşen muhtemel rakipleri...
30 Kasım 2018 Cuma, 10:43:03
Güncelleme: 11:22:27
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Sarı-lacivertli ekibimiz son maçlar öncesi 8 puanla grubunu ikinci sırada tamamlamayı başardı ve son 32 turuna adını yazdırdı. Fenerbahçe'nin seri başı olmadığı kurada birbirinden dişli rakipleri var.
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Son 32 turu kura çekiminde, gruplarını ilk sırada tamamlayan 12 takım ve 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması sonuçlarına göre gruplarını 3. sırada tamamlayan takımların en iyi 4'ü seri başı olacak.
Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci sırada tamamladığı için seri başı takımlar arasında yer alamayacak. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ise; Avrupa Ligi'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan 12 takım ve Şampiyonlar Ligi 3. sırada tamamlayan takımların arasından en çok puan toplayan 4 takım olacak.