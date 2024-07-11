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Bu takım inanılmaz

Fransa karşısında finali getiren golü atan Olmo, “Kupaya çok ama çok yakınız. Çok mutluyuz. Bu takım inanılmaz. Hak ettik. Zafere bir adım uzaktayız” diye konuştu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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Bu takım inanılmaz

İspanya Milli Takımı'nın EURO 2024'te öne çıkan isimlerinden olan Dani Olmo, 1 gol atarak yıldızlaştığı Fransa maçının ardından şampiyonluk için umut dağıttı. 26 yaşındaki Leipzig'li forvet, "Kupaya çok ama çok yakınız. Çok mutluyuz. Bu takım inanılmaz. Hak ettik. Zafere bir adım uzaktayız. Oyunu çok iyi oynadık. Oyunumuzu oynamaya devam ettik. Lamin Yamal harika bir gol attı, harika bir maç çıkardı. Finalde kiminle oynayacağımız umurumuzda değil. Herkes olabilir" ifadelerini kullandı. Attığı golün kime yazıldığıyla ilgili konuşan Olmo, "Golü kimin attığı sorun değil, gol goldür. Kounde'nin ya da benim. Önemli olan galibiyet ve finale ulaşmaktı" değerlendirmesinde bulundu.

"SADECE YARISINI GERÇEKLEŞTİRDİK"

İspanya'da Le Normand'ın cezası nedeniyle Fransa karşısında forma şansı bulan Nacho Fernandez, EURO 2024'te hedeflerinin sadece yarısını gerçekleştirdiklerini söyleyip, rehavet uyarısında bulundu. 34 yaşındaki tecrübeli stoper, "Mutluyuz ama bu kontrollü bir mutluluk. Buraya geliş amacımızın sadece yarısını gerçekleştirdik, henüz bir şey kazanmadık. Şimdi dinlenme ve kutlama zamanı. Berlin'de görüşürüz" diye konuştu.

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