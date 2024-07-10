Şampiyonun vedası

Kariyeri boyunca Bayern Münih, Real Madrid ve Almanya Milli Takımı ile tarihi başarılara imza atan Kroos, arkasında unutulmaz bir kariyer bıraktı. Alman efsanesi, futbolseverlerin gönlünde de taht kurdu.

KUPALARIN ADRESİ

TONI Kroos, kariyeri boyunca 832 resmi maça çıktı. Rakip filelere 80 gol bırakan Kroos, 6 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 6 Kulüpler Dünya Kupası zaferi, 5 UEFA Süper Kupası, 4 La Liga şampiyonluğu, 4 İspanya Süper Kupası, 3 Bundesliga şampiyonluğu, 3 Almanya Kupası, 1 Almanya Süper Kupası, 1 İspanya Kral Kupası ve 2014'te de Almanya ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Ülkesi Almanya'da düzenlenen EURO 2024 ile veda eden tecrübeli futbol yıldızı ayakta alkışlandı.