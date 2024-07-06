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A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu: Maalesef buraya kadarmış

EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda ettiğimiz karşılaşma sonrası A Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 00:29
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A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu: Maalesef buraya kadarmış

A Milli Takımımız'da yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu, EURO 2024 çeyrek finalinde 2-1 mağlup olarak elendiğimiz Hollanda karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel bir turnuva geçirdik. Hocamıza, ekibine, masörlerimize, aşçılarımıza, bizi koruyan komutanlarımıza... Maalesef buraya kadarmış. Buraya kadar getirdik. Milletimize bu heyecanı yaşattıysak ne mutlu bize. Futbolda kaybetmek de var. Maç sonu taraftarlarımız bizi ayakta alkışladı. Bu güzel bir sinyal."

"İkinci yarıya çok iyi başlamadık, geriye çekildik. İkinci golden sonra uzun toplara döndük, keşke geri çekilmeseydik. Oluyor böyle şeyler. Buraya kadar gelmek de bir gurur. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayaklarına, yüreklerine sağlık."

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