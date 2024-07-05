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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Merih Demiral tepkisi

Son dakika spor haberleri: A Milli Takımımız, EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Millilerimize mücadelede UEFA'dan kötü haber geldi. Kararda Merih Demiral'a 2 maç men cezası verildi. Bu gelişme sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu konuya sert bir cevap verdi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 14:21 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 14:34
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Merih Demiral tepkisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UEFA'nın bozkurt sevinci yaptığı gerekçesiyle skandal bir şekilde 2 maç men cezası verdiği Merih Demiral'la ilgili açıklamalarda bulundu.

İŞTE ERDOĞAN'IN SÖZLERİ:

"GEREKLİ ADIMLAR ATILIYOR"

A Milli Takım futbolcumuz Merih Demiral'ın çeyrek final maçında yaptığı bozkurt işareti çok konuşuldu. Bu konuda ne demek istersiniz?

Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor. İnşallah bütün mesele Cumartesi günü. Biz, sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım. Fevkalade bir durum olmazsa, maça gitme kararımızı verdik.

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