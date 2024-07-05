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UEFA'dan skandal karar! Merih Demiral'ın cezası açıklandı

Son dakika spor haberi: UEFA, Avusturya maçında attığı golden sonra bozkurt sevinci yapan Merih Demiral'a 2 maç men cezası verildiğini açıkladı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 13:35 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 14:33
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UEFA'dan skandal karar! Merih Demiral'ın cezası açıklandı

UEFA, EURO 2024 son 16 turunda Türkiye'nin Avusturya ile karşı karşıya geldiği karşılaşmada, Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri kaydeden Merih Demiral hakkında soruşturma başlatmıştı. Kararı açıklayan UEFA, Merih Demiral'a "genel davranış ilkelerine uymaması, temel terbiye kurallarını ihlal etmesi, spor etkinliklerini sportif olmayan gösteriler için kullanması ve futbol sporunu itibarsızlaştırması" nedeniyle, 2 maçtan men cezası verdi.

TFF ve Merih Demiral, verilen ceza sonrasında olayı Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyacak. CAS'ın dosyayı hızlıca ele alıp, maç günü öğlen saatlerine kadar sonuçlandırması bekleniyor.

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